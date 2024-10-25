Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تستبدل قاضياً رومانياً يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو لـ"أسباب صحية" (الميادين)

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المحكمة الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ نتنياهو لأسباب صحية
lebanon 24
25/10/2024 18:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقول إنها قدمت طعنا لدى المحكمة الجنائية الدولية في مذكرة اعتقال نتنياهو (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/10/2024 18:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مسؤولين: عدم التحقيق بشأن 7 تشرين الأول يعرض نتنياهو وغالانت لخطر إصدار الجنائية الدولية مذكرة باعتقالهما (الجزيرة)
lebanon 24
25/10/2024 18:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر هذا الأسبوع
lebanon 24
25/10/2024 18:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:57 | 2024-10-25
11:46 | 2024-10-25
11:40 | 2024-10-25
11:18 | 2024-10-25
11:04 | 2024-10-25
11:03 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24