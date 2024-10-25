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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال محادثات مع نظيره الإيرلندي: نشكر إيرلندا على وقوفها إلى جانب لبنان ومشاركتها ضمن قوات "اليونيفيل"

Lebanon 24
25-10-2024 | 11:01
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