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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرتين على واجهة الحدود الغربية ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
25-10-2024 | 11:57
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