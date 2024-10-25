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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان قبل أن يصل إلى أراضينا
Lebanon 24
25-10-2024
|
12:01
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