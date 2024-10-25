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حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا وأوقعناها بين قتيل وجريح

Lebanon 24
25-10-2024 | 13:05
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