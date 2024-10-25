رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة متوقعة ولبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبّق تدابير على قطاعه المالي

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