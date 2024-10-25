Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار: هناك 1060 مركزاً للإيواء ونواجه مشاكل لناحية تأمين الطعام ومياه الشرب والتدفئة والفرش (mtv)

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار: تمّ إطلاق مبادرة اليوم من الأمم المتحدة والدولة اللبنانية للدول المانحة لنقول إنّنا بحاجة إلى مبلغ 425 مليون $ مع تفصيل الأرقام وبعض الدول استجاب (MTV)
lebanon 24
26/10/2024 01:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لـmtv: غالبية النازحين الموجودين في الشارع هم من الجنسية السورية وتقدّمنا باقتراح إلى المفوضيّة منذ 10 أيّام وننتظر الردّ
lebanon 24
26/10/2024 01:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: تعرّضت بعض مراكز الوزارة لإصابات مباشرة ونعمل على تلبية حاجات النازحين في كلّ المناطق
lebanon 24
26/10/2024 01:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للجديد من جنوب لبنان : افضل ان أذهب الى نقاط التماس والاشتباك لفهم الواقع الحقيقي لنقله الى زملائي في الوزراة لتعزيز الصمود
lebanon 24
26/10/2024 01:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2024-10-25
18:10 | 2024-10-25
18:09 | 2024-10-25
18:07 | 2024-10-25
18:05 | 2024-10-25
18:02 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24