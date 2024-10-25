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القناة 12 الإسرائيلية: 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان من دون تفعيل صفارات الإنذار والدفاعات اعترضت بعضها

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:16
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