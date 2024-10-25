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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية ويتوقع أن تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين
Lebanon 24
25-10-2024
|
14:46
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