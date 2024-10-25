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وكالة تسنيم عن مصادر: إيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل وستوجه رداً متناسباً

Lebanon 24
25-10-2024 | 22:19
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