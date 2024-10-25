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إعلام إيراني عن مسؤول عسكري: الدفاعات الجوية تعمل لصد هجمات على 3 مواقع قرب طهران

Lebanon 24
25-10-2024 | 22:31
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