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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أكمل توجيه ضرباته ضد أهداف عسكرية في إيران

Lebanon 24
25-10-2024 | 23:31
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