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مسؤول كبير في إدارة بايدن: إذا اختارت إيران الرد فإن واشنطن مستعدة مجددا لصد أي هجوم

Lebanon 24
25-10-2024 | 23:34
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