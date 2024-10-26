Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: المملكة ترفض توسيع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة

Lebanon 24
26-10-2024 | 00:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تتابع بقلق تطورات الأحداث الأمنية في لبنان وتحذر من خطورة اتساع رقعة العنف في المنطقة
lebanon 24
26/10/2024 12:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين العدوان الإرهابي الذي ارتكبته إسرائيل بحق المدنيين في لبنان وهو يعكس رغبتها في توسيع رقعة الحرب
lebanon 24
26/10/2024 12:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد
lebanon 24
26/10/2024 12:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: هناك احتمال لتوسع رقعة الحرب لتتحول إلى حرب شاملة في كافة أرجاء المنطقة
lebanon 24
26/10/2024 12:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2024-10-26
05:35 | 2024-10-26
05:20 | 2024-10-26
05:14 | 2024-10-26
05:10 | 2024-10-26
05:09 | 2024-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24