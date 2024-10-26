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الإمارات تندد بالاستهداف العسكري لإيران وتحث على ضبط النفس والحلول الدبلوماسية

Lebanon 24
26-10-2024 | 03:51
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