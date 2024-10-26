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واللا: الجيش الإسرائيلي يراقب احتمالات الرد من إيران والعراق واليمن وسوريا ولبنان ويستعد لجميع الاحتمالات

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:02
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