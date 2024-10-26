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وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي منزلاً غرب مدينة غزة

Lebanon 24
26-10-2024 | 05:04
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