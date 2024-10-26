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الخارجية الإيرانية: ندين العدوان الإسرائيلي على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا (الجزيرة)
Lebanon 24
26-10-2024
|
05:07
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