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السيسي وماكرون يشددان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ودعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية

Lebanon 24
26-10-2024 | 09:22
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