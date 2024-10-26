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القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: إسرائيل لم تبلغ إيران بوقت الهجوم أو قوته أو طبيعة الأهداف
Lebanon 24
26-10-2024
|
12:23
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