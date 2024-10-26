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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني إدانة الدوحة للهجوم الإسرائيلي

Lebanon 24
26-10-2024 | 13:06
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