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قمة دولية أممية ستُعقد الأسبوع المقبل لبحث اليوم التالي في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-10-2024 | 13:44
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مصدر لسكاي نيوز: قمة عربية وإسلامية ستُعقد بداية الشهر المقبل لمناقشة مسار حل الدولتين
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