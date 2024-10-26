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غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل (الوكالة الوطنية للإعلام)
Lebanon 24
26-10-2024
|
14:09
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