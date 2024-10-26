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ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنباء امتناعنا عن ضرب منشآت نووية ونفطية إيرانية بسبب ضغط أميركي كاذبة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:31
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