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القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل قررت مهاجمة منشآت النفط والطاقة في إيران لكن الخطة توقفت بعد محادثات مع واشنطن (الجزيرة)

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:37
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