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الجيش الإيراني يقترح في بيان وقفا لإطلاق النار بغزة ولبنان كأولوية على "رد انتقامي على إسرائيل"

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:44
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