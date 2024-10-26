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أكسيوس: بايدن أمر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية إسرائيل والقوات الأميركية في المنطقة من هجمات إيران ووكلائها

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:55
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