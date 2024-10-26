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مدير عام الوكالة الدولية يدعو إيران وإسرائيل للحذر من التصرفات التي تعرض المواد النووية للخطر

Lebanon 24
26-10-2024 | 16:35
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