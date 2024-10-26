19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الدفاع المدني في غزة: طواقمنا معطلة قسرا شمالي القطاع بسبب الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر
Lebanon 24
26-10-2024
|
16:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة: أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
Lebanon 24
المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة: أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
27/10/2024 06:35:39
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: لا نستطيع انتشال جثامين شهداء وبعضها يتحلل في شوارع شمالي القطاع
Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: لا نستطيع انتشال جثامين شهداء وبعضها يتحلل في شوارع شمالي القطاع
27/10/2024 06:35:39
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة انتقام من المدنيين العزل واستمرار لحرب الإبادة الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحق شعبنا
Lebanon 24
حماس: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة انتقام من المدنيين العزل واستمرار لحرب الإبادة الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحق شعبنا
27/10/2024 06:35:39
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: شهيدان وإصابة حرجة جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في منطقة خربة العدس شمالي رفح (الجزيرة)
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: شهيدان وإصابة حرجة جراء استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم في منطقة خربة العدس شمالي رفح (الجزيرة)
27/10/2024 06:35:39
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم نتائج الناجحين بـ"دورة قوى الأمن"
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم نتائج الناجحين بـ"دورة قوى الأمن"
03:53 | 2024-10-26
26/10/2024 03:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّلت إلى نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية غائبة تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد! (صور)
Lebanon 24
تحوّلت إلى نسخة عن نادين نسيب نجيم.. ممثلة لبنانية غائبة تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد! (صور)
04:00 | 2024-10-26
26/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هكذا استعاد "عافيته"!
16:00 | 2024-10-26
26/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقلت إلى دبي.. ملكة جمال لبنان السابقة برفقة ابنتها والأخيرة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
Lebanon 24
انتقلت إلى دبي.. ملكة جمال لبنان السابقة برفقة ابنتها والأخيرة أصبحت نسخة عن والدتها (صورة)
05:00 | 2024-10-26
26/10/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
Lebanon 24
في البترون.. هكذا خسر ابن الـ22 عاماً حياته
10:45 | 2024-10-26
26/10/2024 10:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:29 | 2024-10-27
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إيران ستدفع الثمن طالما استمرت في تهديدنا (العربية)
00:28 | 2024-10-27
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: لا يمكن لإيران أن تواصل الاختباء خلف وكلائها (العربية)
00:11 | 2024-10-27
رئيس الأركان الإسرائيلي: إنجازاتنا كثيرة في غزة ولبنان والضفة وغيرها من الجبهات
00:10 | 2024-10-27
رئيس الأركان الإسرائيلي: إنجازاتنا كثيرة في غزة ولبنان والضفة وغيرها من الجبهات
00:03 | 2024-10-27
غارة جوية إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
00:03 | 2024-10-27
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي اعترض مسيرة جاءت من الشرق
فيديو
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
Lebanon 24
الضربات الإسرائيلية على ايران.. فيديو من قلب طهران يوثق ما حصل فجرا
00:27 | 2024-10-26
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:10 | 2024-10-24
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
00:20 | 2024-10-23
27/10/2024 06:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24