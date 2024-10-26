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الجهاد الإسلامي: المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا جريمة نازية جديدة تضاف إلى سجله المليء بجرائم إبادة وتطهير عرقي

Lebanon 24
26-10-2024 | 17:29
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