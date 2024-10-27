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عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم للحوادث

Lebanon 24
27-10-2024 | 01:18
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أعلنت غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية عن وقوع 6 حوادث سير، نتج عنها سقوط قتيل و 12 جريحا.
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