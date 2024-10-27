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الإسعاف الإسرائيلي: نقدم الإسعاف لعشرات الأشخاص في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب

Lebanon 24
27-10-2024 | 04:25
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