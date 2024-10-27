مصادر في حماس لـ"الشرق": مقترح الحركة في مفاوضات الدوحة ينظم الانسحاب الإسرائيلي بالتزامن مع تبادل أسرى يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة

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