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وزير الدفاع الإسرائيلي: في الجنوب توقفت حماس عن العمل كمنظومة عسكرية وفي الشمال حزب الله ما زال يتكبد الخسائر

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:25
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