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"رويترز": مدير "سي آي إيه" ومدير "الموساد" ورئيس الوزراء القطري يبحثون اليوم في الدوحة الهدنة في غزة وصفقة التبادل

Lebanon 24
27-10-2024 | 06:52
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