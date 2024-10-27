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حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا
Lebanon 24
27-10-2024
|
07:14
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