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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة من دون طيار عبرت من لبنان باتجاه بلدتي يعرا ومتسوفا في الجليل الغربي

Lebanon 24
27-10-2024 | 08:09
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