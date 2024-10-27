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الخارجية الإيرانية: طالبنا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على بلادنا

Lebanon 24
27-10-2024 | 08:33
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المفتي دريان: اجتماعنا اليوم هو خير رسالة للعالم أجمع وأبلغ رد على هذا العدو الإسرائيلي الذي لا يرعى القوانين الدولية والإنسانية ولا يقيم لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وزنًا ولا يولي لمجلس الأمن والأمم المتحدة احترامًا وهيبة
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27/10/2024 16:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/10/2024 16:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/10/2024 16:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/10/2024 16:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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