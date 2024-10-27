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نتنياهو: لن نهدأ حتى إعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات وإعادتهم هدف رئيسي من أهداف الحرب

Lebanon 24
27-10-2024 | 08:53
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