شيخ العقل اتصل بإرسلان مستنكرا تحطيم تمثال والده

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اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان مستنكرا ومدينا "العمل الجبان والمشين، الذي قامت به أيادي الفتنة، بإقدامها على العبث وتحطيم تمثال بطل الاستقلال الأمير مجيد أرسلان في خلدة" .ودعا الشيخ ابي المنى "الاجهزة والسلطات الأمنية والقضائية الى اتخاذ الإجراءات المناسبة، لكشف الفاعلين ومعاقبتهم على اعتدائهم السافر وتطاولهم على أحد الرموز الوطنية وما يمثله في وجدان أبناء الجبل والوطن".