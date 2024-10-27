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أخبار عاجلة
الأمين العام للأمم المتحدة: محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق
Lebanon 24
27-10-2024
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10:50
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