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الأمين العام للأمم المتحدة: محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

Lebanon 24
27-10-2024 | 10:50
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