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الأمم المتحدة: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة يواجه رفضا من إسرائيل باستثناءات كميات قليلة جدا

Lebanon 24
27-10-2024 | 11:30
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