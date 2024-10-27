Advertisement

أخبار عاجلة

"حركة أمل" تعلن استشهاد 2 من عناصرها في معارك مع القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان

Lebanon 24
27-10-2024 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": استشهاد الشيخ عبدو أبو ريا والسيد إبراهيم ياسين في الغارة الإسرائيلية على تفاحتا
lebanon 24
28/10/2024 01:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "العربية": مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 على الأقل في معارك جنوبي لبنان اليوم
lebanon 24
28/10/2024 01:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عفيف: جود القوات الإسرائيلية على أرض لبنان "خطوة تكتيكية" ومقاتلونا جاهزون للقتال الضروس ثأراً لدماء شهيدها الأغلى
lebanon 24
28/10/2024 01:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد الشيخ زياد أبو هليل الشهير بكلمة "بهمّش"... هكذا قتلته القوات الإسرائيلية
lebanon 24
28/10/2024 01:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2024-10-27
19:06 | 2024-10-27
18:57 | 2024-10-27
18:45 | 2024-10-27
18:41 | 2024-10-27
18:34 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24