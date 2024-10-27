Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
27-10-2024 | 15:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار شولتس أجرى محادثات مع أمير قطر وقدم له الشكر على جهوده في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتحرير الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
28/10/2024 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هاريس: أريد وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن
lebanon 24
28/10/2024 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: رئيسا جهازي الأمن الإسرائيلي والأمن المصري بحثا الإفراج عن الرهائن ووقف النار في غزة
lebanon 24
28/10/2024 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة بريطانيا في الامم المتحدة: ندعو حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على صفقة لوقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بكميات أكبر لغزة
lebanon 24
28/10/2024 01:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2024-10-27
19:06 | 2024-10-27
18:57 | 2024-10-27
18:45 | 2024-10-27
18:41 | 2024-10-27
18:34 | 2024-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24