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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري تكثيف الجهود لفتح كل المعابر مع قطاع غزة

Lebanon 24
27-10-2024 | 16:05
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