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القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات استخبارية تشير لرغبة إيران في الرد على هجوم إسرائيل الأخير وإسرائيل تستعد لذلك

Lebanon 24
27-10-2024 | 16:22
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