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وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول إسرائيلي: جميع أنظمة الدفاع الجوي في إيران أصبحت خارج الخدمة

Lebanon 24
27-10-2024 | 16:56
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