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تايمز أوف إسرائيل: غالانت قال لنتنياهو إن الحرب باتت تسير وفق "بوصلة عفا عليها الزمن"

Lebanon 24
28-10-2024 | 00:43
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