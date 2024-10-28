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السفير الأوروبي في السعودية للحدث: أوضحنا للإسرائيليين ضرورة تجنيب المدنيين في غزة ولبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 01:15
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