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منصة إعلامية إسرائيلية: تم إطلاق أكثر من 20 صاروخاً نحو "كريات شمونة" ومحيطها

Lebanon 24
28-10-2024 | 01:37
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